Accidente laboral en construcción: un obrero cae al vacío en Facundo Quiroga

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un operario identificado como Herrera Mora sufrió un grave accidente laboral en una obra en construcción ubicada sobre la avenida Facundo Quiroga. El incidente ocurrió cuando el hombre cayó al vacío mientras realizaba sus tareas. Debido a la gravedad del accidente, se activaron los cuerpos de auxilio de inmediato.

Personal de Bomberos llegó rápidamente al lugar para llevar a cabo las maniobras de rescate necesarias. Tras estabilizar al trabajador, el servicio de emergencias lo trasladó urgentemente al hospital local para recibir atención médica. El operativo se ejecutó con prontitud para garantizar la salud del operario afectado.