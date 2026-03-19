Jueves, 19 de Marzo 2026
Accidente laboral en construcción: un obrero cae al vacío en Facundo Quiroga
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Accidente laboral en construcción: un obrero cae al vacío en Facundo Quiroga

Un operario identificado como Herrera Mora sufrió una caída en una obra en construcción en la avenida Facundo Quiroga. Fue rescatado por bomberos y trasladado de urgencia al hospital local.

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Un operario identificado como Herrera Mora sufrió un grave accidente laboral en una obra en construcción ubicada sobre la avenida Facundo Quiroga. El incidente ocurrió cuando el hombre cayó al vacío mientras realizaba sus tareas. Debido a la gravedad del accidente, se activaron los cuerpos de auxilio de inmediato.

Personal de Bomberos llegó rápidamente al lugar para llevar a cabo las maniobras de rescate necesarias. Tras estabilizar al trabajador, el servicio de emergencias lo trasladó urgentemente al hospital local para recibir atención médica. El operativo se ejecutó con prontitud para garantizar la salud del operario afectado.

Etiquetas: la rioja avenida facundo quiroga accidente de trabajo bomberos salud obras públicas
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