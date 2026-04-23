Jueves, 23 de Abril 2026
Audiencias por abuso agravado: la justicia en La Rioja toma decisiones cruciales
Policiales

Audiencias por abuso agravado: la justicia en La Rioja toma decisiones cruciales

Las audiencias por un caso de abuso agravado avanzan con testimonios clave, revelando la complejidad de la situación que afectó a la víctima y su entorno familiar. La causa sigue en desarrollo y se espera que los testimonios permitan esclarecer los hechos.

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Las audiencias en un caso de abuso agravado continúan, enfocándose en la recepción de testimonios relevantes. Este proceso judicial investiga hechos ocurridos durante la niñez de la víctima, que han impactado significativamente en su vida.

Recientemente, una docente del colegio de la adolescente declaró, señalando que la estudiante había iniciado el ciclo lectivo 2022 de manera regular, pero luego interrumpió su asistencia, lo que llevó a la creación de un informe institucional. Esta interrupción se produjo en el contexto de los hechos que se investigan.

Además, un efectivo de la unidad de Asuntos Juveniles que participó en la investigación relató que la denuncia fue presentada por la madre de la joven, quien expresó una situación de vulneración de derechos. Otra integrante de la misma unidad confirmó que esta denuncia se relacionaba con situaciones ocurridas mientras la menor estaba bajo el cuidado del imputado, lo que acentúa la gravedad del caso.

Finalmente, una familiar de la víctima describió cambios en la conducta de la adolescente después de los hechos, indicando una alteración en su comportamiento y estado emocional. La causa sigue avanzando, esperando que los testimonios y pruebas recolectadas contribuyan a esclarecer los hechos y lograr justicia.

Etiquetas: argentina abuso agravado derechos de la infancia tribunal justicia vulnerabilidad
TL;DR

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