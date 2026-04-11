Aumentan los reclamos por seguridad vial tras recientes accidentes de moto en La Rioja

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La madrugada en La Rioja se vio marcada por varios incidentes viales. El primero ocurrió en la zona de Olta y Portezuelo, donde dos jóvenes, Gabriel Lucero y Joel Leyes, de 18 años, perdieron el control de su motocicleta Honda GLH 150cc roja alrededor de las 04.33 horas. Ambos presentaron escoriaciones múltiples y fueron atendidos en el lugar por Bomberos Voluntarios y el servicio de emergencias 107.

Más tarde, a las 11.10 horas, se reportó un segundo accidente en la intersección de Cadevila y Madre Teresa de Calcuta. En este caso, Belén Oropel Cabrera, de 20 años, sufrió una caída de su motocicleta Honda Wave blanca tras perder el conocimiento. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada al nosocomio local tras las maniobras de inmovilización adecuadas.

Además, en el cruce de Urquiza y Copiapó, un colectivo de Rioja Bus colisionó con una motocicleta, resultando el conductor de esta última con heridas leves. Residentes de la zona, preocupados por la frecuencia de estos siniestros, han solicitado la instalación urgente de semáforos en el lugar para prevenir futuros accidentes. En todos los incidentes, trabajaron conjuntamente la Policía de la Provincia y los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja.