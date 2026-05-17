Domingo, 17 de Mayo 2026
Cabo del Ejército protagoniza accidente bajo los efectos del alcohol en La Rioja capital
Policiales

Cabo del Ejército protagoniza accidente bajo los efectos del alcohol en La Rioja capital

Un siniestro vial en la capital riojana involucró a un cabo del Ejército que, con 1.61 g/l de alcohol en sangre, chocó contra un poste. La situación reitera la urgencia de un control más estricto en la seguridad vial.

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Un grave accidente de tránsito ocurrió a las 09:00 de la mañana del sábado en la Avenida Felipe Varela, cerca de la calle Base Melchor, en la capital riojana. El conductor, un Cabo del Ejército Argentino de 31 años, identificado como Jorge Gonzalo Díaz, chocó contra un poste de luz mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Un patrullero de la Comisaría Quinta que realizaba tareas de prevención encontró la camioneta Volkswagen Saveiro incrustada en la maleza. Al acercarse, los efectivos constataron que el vehículo había sido perdido el control por su conductor, quien circulaba de Este a Oeste y se desvió de la calzada.

El test de alcoholemia realizado por personal de la Dirección General de Cuerpos de Taquígrafos y Seguridad Vial dio un resultado de 1.61 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite legal. A pesar de presentar escoriaciones, no fue necesario su traslado a un hospital. Autoridades del Ejército, encabezadas por el Cabo Primero Maximiliano Vega, se hicieron presentes para tomar conocimiento del hecho, mientras que la camioneta fue retirada de circulación.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial alcohol al volante ejército argentino policía
TL;DR

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