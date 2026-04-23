Camionero de Chepes pierde la vida en trágico accidente en San Juan

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La comunidad de Chepes se encuentra en estado de shock por el fallecimiento de Luis Ramón Ochoa, quien perdió la vida en un grave accidente en San Juan. Este trágico suceso ha provocado una ola de condolencias para su familia.

El accidente ocurrió entre el Puente de Pachaco y el derivador de la Quebrada de las Burras, cuando el conductor de un camión de carga perdió el control, resultando en un vuelco violento. El chofer murió en el acto, mientras que su acompañante fue trasladado a un centro médico y se encuentra bajo observación.

Las autoridades han implementado un operativo de seguridad en la zona, con la intervención inicial de la Comisaría 16° de Calingasta, aunque el área es jurisdicción de la Comisaría 15° del departamento Ullum. Se recomienda precaución a los conductores que transiten por el lugar, ya que el personal policial y de Criminalística está trabajando para esclarecer las causas del siniestro.

En las próximas horas, se espera información adicional del Ministerio Público Fiscal sobre la identidad del fallecido y el estado del sobreviviente.