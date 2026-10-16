Viernes, 16 de Octubre 2026
Policiales

Caso Ruarte: médico Federico Luna enfrenta posible sentencia de 7 años en juicio

El juicio por la muerte de Trinidad Ruarte avanza hacia su veredicto, con el Ministerio Público Fiscal pidiendo 7 años de prisión para el médico Federico Luna, implicado en el accidente de 2021 en la Ruta Nacional 38. Se esperan consecuencias significativas en la sociedad local.

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El juicio por la muerte de la joven de 19 años, Trinidad «Trini» Ruarte, avanza hacia su conclusión. Este martes, el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 7 años de prisión efectiva y una inhabilitación de 10 años para el médico Federico Luna, acusado de homicidio culposo agravado, tras el accidente ocurrido en junio de 2021 en la Ruta Nacional 38.

Durante el debate en los tribunales locales, la fiscalía enfatizó la responsabilidad del imputado, destacando su conducta imprudente y negligente. Además, se abordó un incidente reciente en el que Luna violó restricciones judiciales, lo que llevó a un endurecimiento en la postura de los acusadores respecto a la pena solicitada.

El tribunal ha entrado en un cuarto intermedio tras las exposiciones de la fiscalía, la querella y la defensa. Se espera que en los próximos días se anuncie la fecha en que se emitirá el veredicto, cerrando así un caso que ha generado gran repercusión social en la provincia.

Etiquetas: la rioja juicio homicidio culposo ruta nacional 38 tribunal ministerio público fiscal
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