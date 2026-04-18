Desalojo en EPET N° 1: estudiantes y docentes evacuados por amenaza de seguridad

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La Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 1 se encuentra bajo un clima de preocupación este viernes tras la aparición de una amenaza que involucra una escopeta y municiones. Las autoridades escolares activaron de inmediato los protocolos de seguridad, desalojando a los estudiantes de manera preventiva.

Padres de familia se trasladaron rápidamente a la institución para retirar a sus hijos, generando una situación de alarma. Roberto Cortez, comisario a cargo, mencionó que la situación es similar a incidentes previos en otras escuelas, donde se viralizaron mensajes que amenazaban con la presencia de armas de fuego.

Una madre que acudió al establecimiento compartió su angustia tras enterarse de la situación por la radio, y llamó a la reflexión sobre la vigilancia que deben tener los padres sobre lo que los jóvenes llevan a la escuela. La rectora de la institución, María Elenas Portales, destacó que, a pesar del caos, la situación se mantiene con tranquilidad, aunque muchos niños presentan ansiedad y pánico.