Martes, 9 de Junio 2026
Policiales

Detención de Soledad Andreani: un nuevo capítulo en el caso Agostina Vega

La detención de Soledad Andreani, propietaria del vehículo vinculado al femicidio de Agostina Vega, complica aún más el caso. Ya son tres los arrestados, incluyendo a Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta, ambos acusados de encubrimiento agravado. La investigación avanza en medio de un contexto tenso y nuevas revelaciones.

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La investigación por el femicidio de Agostina Vega ha dado un nuevo giro con la detención de Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro presuntamente utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años. Andreani fue arrestada en Córdoba acusada de encubrimiento agravado. Su vehículo fue registrado por cámaras de seguridad en momentos clave del caso.

Desde el inicio de la investigación, Andreani había sido convocada en dos ocasiones para declarar como testigo ante el fiscal Raúl Garzón. Sin embargo, en días recientes, ofreció entrevistas a medios, expresando su arrepentimiento por haber asistido a Claudio Barrelier, el principal acusado. Andreani alegó que le prestó el auto bajo la excusa de llevar ropa a un familiar, a pesar de sentir que algo "feo" podía suceder.

Junto a Andreani, ya son tres las personas detenidas en la causa, incluyendo a Barrelier y a Osvaldo Fassetta, arrestado la semana pasada. Fassetta, que también enfrenta cargos de encubrimiento agravado, es investigado por su supuesta complicidad en desviar la búsqueda de Agostina mientras era intensamente buscada.

Además, el 4 de junio, la Municipalidad de Córdoba clausuró el bar “Wachitas”, donde Andreani trabajaba, debido a irregularidades en la habilitación y las condiciones de seguridad del lugar, complicando aún más su situación.

Etiquetas: argentina femicidio detención justicia política cordoba
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