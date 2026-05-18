Lunes, 18 de Mayo 2026
Detención por intento de robo en la Dirección General de Gestión Operativa en La Rioja
Policiales

Detención por intento de robo en la Dirección General de Gestión Operativa en La Rioja

Un hombre de 33 años fue detenido tras intentar robar en la Dirección General de Gestión Operativa, gracias a la alerta del encargado y la rápida intervención policial. Se recuperaron computadoras y componentes tecnológicos.

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Redacción Equipo Editorial
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En un operativo rápido, personal de la División Robos y Hurtos detuvo a un hombre de 33 años acusado de ingresar a robar en un edificio público. El hecho tuvo lugar en la Dirección General de Gestión Operativa, ubicada en la calle Ortiz de Ocampo al 1350. La alerta fue dada por el encargado del edificio, quien observó a través de las cámaras de seguridad a un individuo sustrayendo elementos de las oficinas.

Los efectivos policiales llegaron rápidamente y lograron detener al sospechoso, identificado como Díaz, quien ya había preparado los objetos sustraídos para escapar. Se recuperaron dos cajas grandes con computadoras y una mochila con componentes tecnológicos, como sensores de temperatura y fuentes de alimentación.

El caso quedó a cargo de la Comisaría Séptima, donde Díaz fue formalmente detenido y alojado en la alcaidía, a la espera de los procedimientos legales correspondientes. Esta intervención destaca la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la delincuencia y resalta la eficacia de las fuerzas de seguridad en la protección de los espacios públicos.

Las autoridades recomiendan a la comunidad mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa para prevenir futuros delitos.

Etiquetas: la rioja robos y hurtos detención seguridad pública delincuencia intervención policial
TL;DR

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