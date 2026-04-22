Miércoles, 22 de Abril 2026
Estudiantes del Colegio 1 de La Rioja viven momentos de tensión por amenaza con arma de juguete.
Policiales

Estudiantes del Colegio 1 de La Rioja viven momentos de tensión por amenaza con arma de juguete.

Un incidente en el Colegio 1 involucró a un alumno de 17 años que amenazó con una réplica de juguete, generando un operativo policial. La investigación avanza bajo la supervisión del Juzgado de Familia.

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Un incidente en el Colegio 1 provocó un clima de tensión esta mañana, tras la amenaza de un alumno de 17 años que utilizó una réplica de juguete. La situación llevó a la intervención de las fuerzas de seguridad y a una denuncia formal por parte de la rectoría del establecimiento. Las autoridades judiciales y policiales comenzaron sus actuaciones a las 10.25 horas, con la participación de la Comisaría Primera y la Comisaría Cuarta.

El joven fue identificado y, tras la comparecencia de su tutora, se decidió que no quedara privado de libertad, siendo entregado a su familia mientras avanza la investigación bajo el control del Juzgado de Familia. El vocero policial, Alejandro Quintero, mencionó que, aunque el arma no era real, el impacto psicológico en las víctimas es significativo, ya que no pueden discernir entre un arma auténtica y una de juguete.

Ante la creciente preocupación por este tipo de incidentes a nivel nacional, se llevó a cabo una reunión de urgencia entre autoridades policiales y provinciales para establecer protocolos de actuación. Se enfatizó la importancia de la coordinación entre docentes, directivos, policía y justicia para manejar situaciones similares. Además, se hizo un llamado a la reflexión a familias y escuelas sobre la prevención y el tratamiento responsable de estos temas.

Etiquetas: la rioja colegio 1 incidente amenazas seguridad comunidad educativa
TL;DR

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