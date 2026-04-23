Evacuación en la Escuela N° 177 de La Rioja tras alerta de bomba en la institución

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Un episodio alarmante ocurrió en la Escuela N° 177 de Capital cuando se recibió una amenaza de bomba, lo que llevó a la intervención policial. El hecho se produjo cerca del mediodía de este miércoles, momento en el cual se cortó el tránsito en la zona para facilitar las labores de seguridad.

Los alumnos fueron evacuados rápidamente por el personal policial, garantizando así la seguridad de estudiantes y docentes. Una madre presente en el lugar comunicó a MEDIOS RIOJA que la amenaza fue recibida en la mañana, siendo los directivos de la escuela los primeros informados. Este tipo de situaciones generan inquietud en la comunidad educativa y entre los padres.

Las amenazas de bomba han aumentado en diversas partes del país, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar los protocolos de seguridad en instituciones educativas. Se espera que se realicen investigaciones para determinar el origen de la amenaza y se refuercen las medidas de seguridad en las escuelas, buscando un entorno seguro para el aprendizaje de los niños.

La colaboración entre la comunidad escolar y las fuerzas de seguridad es esencial para crear un ambiente de confianza. Estos eventos resaltan la importancia de abordar la seguridad en las escuelas, asegurando que los estudiantes puedan concentrarse en su educación sin miedos ni distracciones.