Felipe Pettinato espera la sentencia en el caso Melchor Rodrigo este lunes

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Este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 dará a conocer los fundamentos de la condena a Felipe Pettinato, quien fue sentenciado a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo en mayo de 2022. Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle lo consideraron responsable del delito de “incendio culposo seguido de muerte”.

La pena impuesta es de prisión en suspenso, con la obligación de cumplir ciertas condiciones, como fijar domicilio y someterse a un tratamiento de desintoxicación. Además, se ordenó la obtención del perfil genético del condenado, que será enviado al Banco de Datos Genéticos, conforme a la Ley N°26.879.

Pettinato, conocido por su imitación de Michael Jackson, no declaró durante el juicio. La condena ha generado un gran interés en la sociedad, resaltando la interacción entre el ámbito judicial y la opinión pública. Se espera que los argumentos que sustentan esta condena se revelen mañana, lo que podría influir en la percepción social sobre la justicia y el futuro del artista.