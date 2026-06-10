Motociclista herido en choque con camioneta en el macrocentro de la ciudad

Un accidente vial en La Rioja involucró a una camioneta y una motocicleta, dejando al conductor del rodado menor lesionado y requiriendo su traslado al hospital. La comunidad demanda mayor control para evitar futuros siniestros.

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Un accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este miércoles en la intersección de las calles Bazán y Bustos y Jujuy, donde colisionaron una motocicleta de gran cilindrada y una camioneta. El conductor de la moto sufrió lesiones de diversa gravedad, lo que obligó a la intervención del servicio de Emergencias 107, que lo trasladó al Hospital Enrique Vera Barros para recibir atención médica. Por otro lado, el conductor de la camioneta resultó ileso.

La Policía Provincial se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes y regular el tránsito, que se vio interrumpido temporalmente. Las autoridades están investigando las causas del siniestro, mientras que la comunidad se mantiene alerta ante cualquier novedad relacionada con el accidente.

Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad vial en La Rioja, donde el incremento del tráfico y la velocidad de algunos vehículos han generado reclamos entre los vecinos. Muchos ciudadanos han pedido mayor control y vigilancia para evitar futuros accidentes, dado que estos siniestros no son infrecuentes en la ciudad.

Se espera que, a medida que avancen las investigaciones, se proporcione información adicional sobre la salud del conductor de la motocicleta y las circunstancias del accidente, con el fin de prevenir situaciones similares en el futuro.