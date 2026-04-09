Jueves, 9 de Abril 2026
Femicidio en La Rioja: comienza la fase decisiva del juicio por Susana Romero
Policiales

Femicidio en La Rioja: comienza la fase decisiva del juicio por Susana Romero

Avanza el juicio por el femicidio de Susana Romero en La Rioja, donde se analiza un caso que refleja la creciente preocupación por la violencia de género. La audiencia incluye pruebas del Ministerio Público y planteos de nulidad de la defensa.

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El juicio por el femicidio de Susana Romero avanza en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja. El tribunal, presidido por la Dra. Sara López Douglas, evalúa el caso contra Jonathan Tejada Peralta, acusado de homicidio agravado por alevosía y razones de género. Durante una reciente audiencia, se presentaron pruebas documentales tanto del Ministerio Público Fiscal como de la defensa.

La defensa planteó una nulidad respecto al acta de levantamiento de pruebas realizada por la Policía Técnica Judicial, alegando irregularidades en el procedimiento. El tribunal decidió posponer el análisis de esta cuestión hasta la sentencia final. Según la acusación, el crimen ocurrió el 20 de enero de 2022, cuando el imputado contactó a la víctima por Facebook para un servicio y luego la llevó a su domicilio.

El ataque se produjo tras una discusión sobre el pago acordado, donde el acusado utilizó un arma blanca y luego un objeto contundente, causando la muerte de la víctima. Tras el hecho, ocultó el cuerpo y trató de eliminar evidencia hasta que un tercero informó a las autoridades. Este caso ha generado gran preocupación en la comunidad, resaltando la necesidad de abordar la violencia de género de manera urgente.

Etiquetas: la rioja femicidio justicia violencia de género tribunal juicio
TL;DR

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