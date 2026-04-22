La Escuela Polivalente de Arte refuerza medidas de seguridad para sus estudiantes

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La Escuela Polivalente de Arte ha implementado un nuevo «Protocolo de Prevención» ante las recientes amenazas a establecimientos educativos en la región. Este reglamento establece restricciones significativas en el movimiento de los alumnos dentro del edificio escolar, con el fin de garantizar la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Las nuevas medidas limitan el uso de sanitarios, kioscos y talleres. Los estudiantes solo podrán acceder a los baños durante los recreos y deberán contar con autorización del docente para salir del aula en casos excepcionales. Estas decisiones buscan minimizar riesgos en un contexto donde la seguridad escolar se ha vuelto una preocupación prioritaria.

La comunidad educativa, que incluye a alumnos, docentes y padres, ha manifestado su apoyo a estas iniciativas, aunque ha expresado inquietud por la reducción de la libertad de movimiento. La Escuela Polivalente de Arte se une a otras instituciones en la revisión de sus protocolos de seguridad, con el objetivo de crear un entorno seguro para el desarrollo educativo.

Las autoridades educativas provinciales están colaborando para fortalecer la seguridad en las escuelas, reflejando una tendencia hacia la adopción de medidas más estrictas en la provincia.