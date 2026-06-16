Martes, 16 de Junio 2026
Policiales

Motociclista en estado crítico tras accidente en La Quebrada: se investiga el suceso

Un accidente en la intersección de avenida San Francisco y calle Cancha Rayada dejó a una motociclista de Sanagasta con fractura de clavícula. Las condiciones de lluvia complicaron la situación.

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Una mujer de 46 años, oriunda del departamento Sanagasta, resultó gravemente herida tras un accidente de tránsito ocurrido este lunes en el barrio La Quebrada. La colisión se produjo entre una camioneta Nissan Kicks y una motocicleta Motomel Skua 150 cc, conducida por la víctima.

El impacto llevó a que la motociclista fuera asistida por personal de emergencias y trasladada al hospital, donde se le diagnosticó una aparente fractura de clavícula derecha. Se informó que el test de alcoholemia a la conductora de la moto dio negativo.

Las condiciones climáticas en el momento del siniestro eran adversas, con lluvia y calzada mojada, factores que serán considerados en la investigación. La Policía y el personal de tránsito trabajaron en el lugar para esclarecer las causas del accidente, que subraya la necesidad de mejorar la seguridad vial en situaciones climáticas desfavorables.

La comunidad local manifiesta su preocupación y espera que se implementen medidas de prevención y concientización para evitar futuras tragedias en la región.

Etiquetas: la rioja sanagasta accidente de tránsito seguridad vial lluvia prevención
TL;DR

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