Viernes, 24 de Abril 2026
Refuerzan protocolos de seguridad en escuelas de La Rioja por amenazas de violencia
Policiales

Refuerzan protocolos de seguridad en escuelas de La Rioja por amenazas de violencia

El secretario de Juventudes, José Delgado, expresó su preocupación por amenazas de violencia en escuelas, destacando la necesidad de actualizar intervenciones urgentes. Se busca integrar la perspectiva juvenil en la solución de estos problemas que podrían tener consecuencias legales graves para los adolescentes.

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El secretario de Juventudes, José Delgado, expresó su preocupación por las recientes amenazas de violencia en establecimientos educativos. En diálogo con MEDIOS RIOJA, destacó la necesidad de intensificar el trabajo en la participación estudiantil y actualizar los métodos de intervención ante esta problemática.

Durante una reunión con directores de juventudes departamentales, se discutió el impacto de estas amenazas en la comunidad educativa. Delgado enfatizó la importancia de incluir la perspectiva de los jóvenes en la búsqueda de soluciones, mencionando la colaboración con la secretaria Vanesa Navarro y el protocolo relacionado con Niñez y Adolescencia.

Las autoridades se mostraron preocupadas por el origen de estas amenazas, muchas de ellas relacionadas con comportamientos en línea. Delgado advirtió sobre el riesgo de que un adolescente, motivado por un reto viral, pueda enfrentar consecuencias legales graves, lo que podría afectar su futuro. Resaltó la desconexión entre actos impulsivos y su repercusión legal, señalando que muchos jóvenes no son conscientes de los antecedentes penales que podrían cargar.

Por último, se destacó la existencia de una red de jóvenes en diversas localidades del país, que actúa como un sistema de alerta temprana frente a conductas de riesgo, resaltando la importancia de abordar estas situaciones de manera integral.

Etiquetas: la rioja juventud violencia escolar educación jose delgado seguridad educativa
TL;DR

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