Domingo, 5 de Abril 2026
Robo en el barrio 4 de Junio: mujer de 24 años arrestada tras el delito
Policiales

Robo en el barrio 4 de Junio: mujer de 24 años arrestada tras el delito

Una joven de 24 años fue detenida tras un hurto en el barrio 4 de Junio, donde sustrajo objetos por un valor de $74.500. La intervención de un vecino permitió recuperar lo robado y resaltar la necesidad de una mayor seguridad en la zona.

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Una rápida intervención policial permitió la detención de una mujer de 24 años, identificada como Zárate, tras un hurto en una vivienda del barrio 4 de Junio. El incidente fue reportado por un vecino, lo que facilitó que personal de la Cría Primera actuara de inmediato.

La joven había ingresado a la casa y sustraído varios objetos, incluyendo dos mochilas con ocho vasos térmicos, un bolso matero con tres vasos térmicos y una cartuchera que contenía $74.500. Al momento de su captura, a pocas cuadras del lugar, se recuperaron los artículos robados. Tras su aprehensión, Zárate fue trasladada a la Cría Primera y quedó a disposición del juez de turno.

Este suceso ha generado preocupación en la comunidad del barrio 4 de Junio, donde se debate sobre la necesidad de aumentar las medidas de seguridad. La policía ha instado a los vecinos a estar atentos y reportar actividades sospechosas, resaltando la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención del delito.

En un contexto de aumento en los delitos contra la propiedad, se hace esencial implementar estrategias efectivas y fomentar la participación activa de los ciudadanos para garantizar un entorno más seguro para todos.

Etiquetas: la rioja barrio 4 de Junio hurto seguridad policía colaboración ciudadana
TL;DR

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