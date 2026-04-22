Miércoles, 22 de Abril 2026
Ruta Nacional 60 complicada por vuelco de camión: tránsito restringido en Quebrada de La Cébila
Policiales

Ruta Nacional 60 complicada por vuelco de camión: tránsito restringido en Quebrada de La Cébila

Un camión volcado en la Ruta Nacional 60, a la altura del km 1.159, afecta el tránsito entre La Rioja y Catamarca. Se recomienda circular con precaución y evitar la zona.

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Las autoridades de Vialidad Nacional han emitido un comunicado advirtiendo sobre precauciones en la Ruta Nacional 60, específicamente en la Quebrada de La Cébila, que conecta La Rioja y Catamarca. Esta alerta se debe a un accidente ocurrido el martes, donde un camión de gran porte volcó a la altura del kilómetro 1.159.

En la zona, se está llevando a cabo un operativo que involucra a personal policial y peritos accidentológicos, quienes están trabajando para regular el tránsito y determinar las causas del siniestro. Aunque la ruta no está completamente cerrada, el tráfico se ve afectado por las tareas de asistencia y remoción del vehículo volcado.

Las autoridades han recomendado a los conductores reducir la velocidad al aproximarse a las curvas y seguir las señales preventivas. Además, se insiste en la importancia de extremar las precauciones en esta área de geografía complicada, donde se prevé que las labores de despeje continúen en las próximas horas. Se aconseja evitar el paso por la zona si no es necesario, ya que puede haber demoras en el trayecto entre las provincias.

Etiquetas: la rioja catamarca accidente de tránsito ruta nacional 60 seguridad vial vialidad nacional
TL;DR

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