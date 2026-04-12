Domingo, 12 de Abril 2026
Solicitan arresto urgente de los acusados por homicidio en Comodoro Rivadavia
Policiales

Solicitan arresto urgente de los acusados por homicidio en Comodoro Rivadavia

La denuncia presentada por el padre de Ángel Nicolás López busca imputar por homicidio agravado a su madre y padrastro, revelando un contexto de maltrato y desprotección. La autopsia indica lesiones traumáticas incompatibles con un accidente, mientras que el relato judicial expone fallas en la protección del menor. La conexión con el caso de Lucio Dupuy resalta la gravedad de la situación.

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El caso de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, ha tomado un giro judicial significativo. Su padre, Luis Armando López, a través de su abogado, el Dr. Roberto Castillo, ha presentado una denuncia penal ampliada para solicitar la imputación y detención de Maicol González (padrastro) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica) por homicidio agravado y abandono de persona seguido de muerte.

La denuncia detalla un patrón de maltrato físico y desamparo institucional que, según la querella, condujo a la muerte de Ángel. La autopsia preliminar reveló lesiones craneales compatibles con violencia extrema, mientras que testimonios de vecinos indican que se escucharon gritos del niño y episodios de recriminaciones hacia González por parte de su madre.

Además, la querella apunta a la responsabilidad del sistema judicial, señalando al Juez de Familia, Dr. Pablo José Pérez, y a otros funcionarios por haber creado un entorno de desprotección que facilitó el infanticidio. A pesar de que el sistema ya había rechazado en tres ocasiones la restitución del niño a su madre, no se tomaron medidas adecuadas para garantizar su seguridad.

Etiquetas: argentina homicidio maltrato infantil justicia comodoro rivadavia derechos del niño
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