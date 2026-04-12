Solicitan arresto urgente de los acusados por homicidio en Comodoro Rivadavia

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El caso de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, ha tomado un giro judicial significativo. Su padre, Luis Armando López, a través de su abogado, el Dr. Roberto Castillo, ha presentado una denuncia penal ampliada para solicitar la imputación y detención de Maicol González (padrastro) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica) por homicidio agravado y abandono de persona seguido de muerte.

La denuncia detalla un patrón de maltrato físico y desamparo institucional que, según la querella, condujo a la muerte de Ángel. La autopsia preliminar reveló lesiones craneales compatibles con violencia extrema, mientras que testimonios de vecinos indican que se escucharon gritos del niño y episodios de recriminaciones hacia González por parte de su madre.

Además, la querella apunta a la responsabilidad del sistema judicial, señalando al Juez de Familia, Dr. Pablo José Pérez, y a otros funcionarios por haber creado un entorno de desprotección que facilitó el infanticidio. A pesar de que el sistema ya había rechazado en tres ocasiones la restitución del niño a su madre, no se tomaron medidas adecuadas para garantizar su seguridad.