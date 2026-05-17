Domingo, 17 de Mayo 2026
Tragedia en Córdoba: un niño y una mujer pierden la vida en voraz incendio
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Tragedia en Córdoba: un niño y una mujer pierden la vida en voraz incendio

Un incendio en Córdoba causó la muerte de un niño de seis años y una mujer de 47, dejando a un hombre de 44 en estado crítico. La comunidad clama por mejores medidas de seguridad.

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Un violento incendio en la localidad de Saldán, Córdoba, ha dejado un saldo trágico: la muerte de un niño de seis años y una mujer de 47. El siniestro se desató el sábado a las 17:40 en una vivienda en la avenida Eva Perón, donde las llamas consumieron rápidamente el inmueble, atrapando a los cuatro miembros de la familia.

Los bomberos y la policía llegaron al lugar y encontraron a un hombre de 44 años en estado crítico, quien fue trasladado al Instituto del Quemado tras ser reanimado por intoxicación con monóxido de carbono. Lamentablemente, el niño y la mujer no sobrevivieron a las graves quemaduras y fallas respiratorias. Además, una mujer de 86 años permanece en terapia intensiva tras el incidente.

Las autoridades están investigando las causas del incendio, que ha generado gran conmoción en la comunidad. Este trágico evento reaviva el debate sobre la seguridad en el hogar y la prevención de incendios, especialmente tras un incidente similar que ocurrió días atrás en Salsipuedes, donde falleció otra niña de tres años.

Etiquetas: córdoba incendio tragedia seguridad en el hogar salsipuedes víctimas
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