Tragedia en La Cañada: un siniestro vial cobra la vida de un joven de 20 años

Un joven de 20 años falleció tras un accidente en La Cañada, donde su motocicleta chocó con un automóvil. La comunidad clama por mayor conciencia sobre la seguridad vial.

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Un joven de 20 años falleció el domingo tras permanecer internado desde el 23 de mayo, después de chocar su motocicleta contra un automóvil detenido en La Cañada. Este trágico suceso ha causado un profundo dolor en la comunidad, especialmente entre quienes lo conocían, ya que el joven luchó durante semanas por su vida en el hospital Enrique Vera Barros.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:50 en la intersección de la avenida Homero Coronel Montes y Esteban de Gaetano. Por razones aún desconocidas, el joven colisionó violentamente contra la parte trasera de un vehículo que estaba detenido. A raíz del choque, sufrió lesiones graves, especialmente en una de sus extremidades inferiores, lo que llevó a su traslado urgente al centro de salud. A pesar de la atención médica constante, su estado se complicó y el domingo, cerca de las 7:45, se confirmó su deceso por un paro cardiorrespiratorio.

Los efectivos policiales y el personal de emergencias trabajaron en el lugar del accidente, realizando las pericias necesarias. Se practicó un test de alcoholemia al conductor del automóvil, que resultó negativo. La causa del siniestro sigue bajo investigación judicial para determinar las circunstancias del impacto. La comunidad ha expresado su tristeza en redes sociales, recordando al joven y la vitalidad que siempre mostró.