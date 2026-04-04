Tragedia en la Capital: una mujer pierde la vida en accidente de moto

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Este viernes, un accidente de tránsito fatal tuvo lugar en el sureste de la Capital, donde una mujer que manejaba una motocicleta Corven Energy 110cc perdió el control y colisionó contra un poste de luz en la Avenida Félix de la Colina, antes de llegar a Ruta 38. El personal de Emergencias 107, liderado por el Dr. Maldonado, constató el fallecimiento de la conductora en el lugar.

La tragedia ha causado gran conmoción en la comunidad, que enfrenta un preocupante aumento en los siniestros viales en las últimas semanas. Las autoridades policiales realizaron las pericias necesarias y organizaron el tránsito en la zona, mientras se iniciaron investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

En respuesta a esta situación, las autoridades locales han instado a los conductores a extremar precauciones y respetar las normas de tránsito. Además, el Gobierno provincial ha puesto en marcha campañas de concientización para intentar disminuir los accidentes y fomentar una conducción más segura.