Tragedia en Ruta Nacional 60: un fallecido y múltiples heridos en La Cébila

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Un siniestro vial en la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 1100, dejó una persona fallecida y varios heridos. El accidente, que ocurrió en la curva de "Los Golondrinas" alrededor de las 21:15 del domingo, involucró a dos vehículos que colisionaron de frente por causas que están siendo investigadas.

Tras el choque, se activó un amplio operativo de emergencia con la participación de ambulancias, personal del SAME, efectivos de la Policía de Catamarca y bomberos, quienes están llevando a cabo las tareas de asistencia y las pericias necesarias. Debido a la gravedad del incidente, el tránsito en la ruta se encuentra interrumpido, generando inconvenientes para quienes utilizan esta vía para acceder a localidades cercanas.

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y circular con precaución. Este accidente pone de relieve la necesidad de mejorar la seguridad vial, dado que las condiciones climáticas y el estado de la infraestructura pueden agravar situaciones peligrosas. La comunidad está conmocionada y se esperan medidas de seguridad adicionales en el futuro.