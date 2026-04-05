Domingo, 5 de Abril 2026
Tragedia en Tucumán: un niño de 12 años pierde la vida por electrocución en la tormenta
Policiales

Tragedia en Tucumán: un niño de 12 años pierde la vida por electrocución en la tormenta

Un niño de 12 años falleció electrocutado en Tucumán mientras jugaba en una calle inundada. La tragedia resalta la urgencia de mejorar la seguridad pública ante condiciones climáticas adversas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La trágica muerte de un niño de 12 años en Tucumán ha conmocionado a la comunidad, tras sufrir una electrocución mientras jugaba en una calle inundada. El incidente ocurrió en la calle Jujuy al 2800, frente a un supermercado mayorista, durante un fuerte temporal que generó anegamientos en la zona sur de la capital provincial.

El menor, identificado como Lisandro, falleció instantáneamente al entrar en contacto con una corriente eléctrica en el agua acumulada. Testigos describieron cómo el accidente sucedió en cuestión de segundos, desatando una profunda tristeza en el barrio y en su entorno escolar, dado que era el único hijo varón de su familia y estaba cursando el último año de la escuela primaria.

Las autoridades están investigando el origen de la descarga eléctrica y han realizado tareas en el lugar, con la participación de efectivos policiales y peritos. La familia del niño exige respuestas claras y espera que se implementen medidas para prevenir futuros incidentes. Se anticipa un informe oficial en las próximas horas que ofrecerá detalles técnicos sobre lo sucedido y posibles responsabilidades.

Etiquetas: tucumán accidente electrocución seguridad pública tragedia clima
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2793 articles →

Artículos relacionados

Auto secuestrado en Chilecito: avance en investigaciones judiciales locales

Tragedia en la Capital: una mujer pierde la vida en accidente de moto

Fallecimiento en barrio Ferroviario: hallan un cuerpo en estado de descomposición
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar