Tragedia en Tucumán: un niño de 12 años pierde la vida por electrocución en la tormenta

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La trágica muerte de un niño de 12 años en Tucumán ha conmocionado a la comunidad, tras sufrir una electrocución mientras jugaba en una calle inundada. El incidente ocurrió en la calle Jujuy al 2800, frente a un supermercado mayorista, durante un fuerte temporal que generó anegamientos en la zona sur de la capital provincial.

El menor, identificado como Lisandro, falleció instantáneamente al entrar en contacto con una corriente eléctrica en el agua acumulada. Testigos describieron cómo el accidente sucedió en cuestión de segundos, desatando una profunda tristeza en el barrio y en su entorno escolar, dado que era el único hijo varón de su familia y estaba cursando el último año de la escuela primaria.

Las autoridades están investigando el origen de la descarga eléctrica y han realizado tareas en el lugar, con la participación de efectivos policiales y peritos. La familia del niño exige respuestas claras y espera que se implementen medidas para prevenir futuros incidentes. Se anticipa un informe oficial en las próximas horas que ofrecerá detalles técnicos sobre lo sucedido y posibles responsabilidades.