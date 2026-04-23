Zárate revela denuncias en colegios de La Rioja: identificación de responsables

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El ministro de Seguridad provincial, Luis Zárate, informó que se han recibido 20 denuncias en colegios de la Capital por amenazas de violencia. En una conferencia de prensa, el funcionario destacó la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el ámbito educativo para crear un protocolo que garantice la seguridad de la comunidad educativa.

La intervención de la Policía de la Provincia se realizará en colaboración con la función Judicial, respondiendo a cualquier alerta de las autoridades educativas sobre situaciones que impliquen intimidación. Zárate enfatizó que acciones como pintadas, amenazas de bomba o mensajes intimidatorios constituyen delitos según la legislación penal.

Las autoridades de seguridad llevarán a cabo investigaciones a partir de las denuncias y se iniciará un proceso penal para identificar a los responsables de estos actos. Además, se implementarán procedimientos de contención psicológica y abordajes interdisciplinarios para tratar la problemática desde una perspectiva más humana.

El ministro también mencionó que continúan las amenazas de bomba que derivan en evacuaciones y que en algunos casos ya se han identificado a los autores, quienes están siendo puestos a disposición de la Justicia. Zárate reafirmó el compromiso de trabajar para garantizar la seguridad de los estudiantes y la comunidad educativa.