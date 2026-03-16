Avances en la modernización de la Justicia: ¿qué implican para los riojanos?

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Durante la apertura del período de sesiones ordinarias en la Legislatura de la Provincia de La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela resaltó los avances en la modernización de la Función Judicial, destacando la implementación del expediente digital "Joaquín". Este sistema, creado por ingenieros del propio Poder Judicial, marca una diferencia significativa con otras jurisdicciones que han tenido que depender de consultoras externas.

El evento reunió a autoridades del Tribunal Superior de Justicia, incluyendo a su presidente, Dr. Claudio Saúl, y otros vocales. Quintela subrayó que la digitalización de los expedientes judiciales es crucial para mejorar la gestión de causas y facilitar el acceso a la justicia. Este proceso es parte de una política de modernización que se ha ido desarrollando en los últimos años, con varias etapas de planificación y pruebas piloto.

El sistema "Joaquín" ya está en funcionamiento en diversas áreas del Poder Judicial y se prevé su expansión a otros organismos. La digitalización no solo optimiza la tramitación de causas y mejora los tiempos de respuesta, sino que también reduce el uso de papel y promueve una gestión más eficiente de los recursos. Además, se busca consolidar el fuero especializado de Familia, mejorando así la atención de conflictos relacionados con esta área.