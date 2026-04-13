Carlos Machicote, nuevo Secretario de Asuntos Institucionales, promete cambios en la gestión local

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El nuevo Secretario de Asuntos Institucionales, Carlos Machicote, anticipó su enfoque en el fortalecimiento de la relación entre el Ejecutivo y la sociedad civil. En medio de una reestructuración, su objetivo es normalizar la situación de clubes y entidades intermedias, a pesar de las limitaciones presupuestarias impuestas por la falta de fondos nacionales.

Machicote delineó una estrategia centrada en la presencia territorial y la asistencia técnica a instituciones, en un contexto económico desafiante. Su intención es acompañar a las entidades en el cumplimiento de sus objetivos, enfatizando la necesidad de que el Estado esté presente junto a sus dirigentes. Además, anunció que el área de Culto estará bajo su responsabilidad, lo que permitirá establecer un diálogo constante entre distintas religiones.

El funcionario también se refirió a críticas en redes sociales, asegurando que su capacidad para desempeñar su función está intacta. Reconoció la realidad de los recortes del Gobierno Nacional, pero se comprometió a seguir adelante con la gestión, mencionando iniciativas como el apoyo a adultos mayores en clubes, que requieren poco financiamiento.