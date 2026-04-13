Lunes, 13 de Abril 2026
Carlos Machicote, nuevo Secretario de Asuntos Institucionales, promete cambios en la gestión local
Política

Carlos Machicote, nuevo Secretario de Asuntos Institucionales, promete cambios en la gestión local

Carlos Machicote asumirá como nuevo Secretario de Asuntos Institucionales con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Ejecutivo y la sociedad civil, a pesar de la falta de fondos nacionales. Su gestión se centrará en la asistencia técnica a instituciones y en la normalización de clubes, buscando mejorar la relación con entidades intermedias en un contexto económico crítico.

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El nuevo Secretario de Asuntos Institucionales, Carlos Machicote, anticipó su enfoque en el fortalecimiento de la relación entre el Ejecutivo y la sociedad civil. En medio de una reestructuración, su objetivo es normalizar la situación de clubes y entidades intermedias, a pesar de las limitaciones presupuestarias impuestas por la falta de fondos nacionales.

Machicote delineó una estrategia centrada en la presencia territorial y la asistencia técnica a instituciones, en un contexto económico desafiante. Su intención es acompañar a las entidades en el cumplimiento de sus objetivos, enfatizando la necesidad de que el Estado esté presente junto a sus dirigentes. Además, anunció que el área de Culto estará bajo su responsabilidad, lo que permitirá establecer un diálogo constante entre distintas religiones.

El funcionario también se refirió a críticas en redes sociales, asegurando que su capacidad para desempeñar su función está intacta. Reconoció la realidad de los recortes del Gobierno Nacional, pero se comprometió a seguir adelante con la gestión, mencionando iniciativas como el apoyo a adultos mayores en clubes, que requieren poco financiamiento.

Etiquetas: la rioja carlos machicote gobierno provincial asuntos institucionales economía clubes y entidades
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