Controversia en el Concejo: no habrá homenaje a Juan Carlos Pagotto en La Rioja

En una reciente sesión del Concejo Deliberante, se rechazó la propuesta para declarar al Dr. Juan Carlos Pagotto como «Ciudadano Destacado Post Mortem – Distinción Ciudad de los Azahares». La iniciativa, impulsada por la concejala Ramona Ceballos, buscaba rendir homenaje a este reconocido abogado y exsenador nacional, fallecido recientemente. Ceballos defendió su propuesta destacando el impacto que tuvo Pagotto en la provincia.
No obstante, la propuesta encontró una firme oposición, liderada por el concejal Guillermo Benzo, quien cuestionó la trayectoria profesional de Pagotto, especialmente su papel como abogado defensor en juicios por crímenes de lesa humanidad. Benzo argumentó que el exsenador no cumplía con los requisitos para recibir tal distinción.
El rechazo a la iniciativa refleja las tensiones políticas y sociales en la provincia, donde la figura de Pagotto genera controversia. La votación evidencia la falta de consenso en el Concejo sobre figuras públicas con legados polémicos. Este debate subraya la polarización existente en la política provincial, en un contexto donde la memoria histórica y la justicia social son temas centrales de discusión.