Jueves, 16 de Abril 2026
Crisis industrial en La Rioja: desafíos y propuestas en el Parlamento del Norte Grande
Política

Crisis industrial en La Rioja: desafíos y propuestas en el Parlamento del Norte Grande

La crisis industrial fue el eje de la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande en Tucumán, donde La Rioja solicitó una ley de emergencia para el sector. Las industrias enfrentan un momento crítico, lo que podría afectar gravemente la recuperación económica regional.

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La 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande se centró en la crisis industrial que afecta a varias provincias argentinas, incluyendo La Rioja. La vicegobernadora Teresita Madera y una delegación de legisladores provinciales representaron a la provincia en el encuentro realizado en San Miguel de Tucumán.

La diputada Lourdes Ortiz resaltó la importancia de reanudar las sesiones del bloque regional para abordar preocupaciones compartidas sobre la política económica del Gobierno nacional, que está afectando negativamente a las provincias del norte. Durante la sesión, se discutieron las condiciones críticas que enfrenta el sector industrial, destacadas por el presidente de la Unión Industrial de La Rioja, Juan Carlos Serrano, quien pidió la declaración de una ley de emergencia para el sector.

Ortiz advirtió sobre la gravedad de la situación, subrayando que la recuperación requiere grandes inversiones, especialmente en regiones con desventajas logísticas. La sesión también permitió debatir más de 130 proyectos, que incluyen iniciativas en alfabetización digital, salud mental, energías renovables y la gestión de cuencas hídricas.

Etiquetas: la rioja san miguel de tucumán crisis industrial gobierno nacional parlamento del norte grande unior
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