Denuncias de corrupción sacuden al Colegio de Farmacéuticos en La Rioja

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Un conflicto institucional se ha desatado en el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, donde la presidenta actual, Silvia Brizuela, ha denunciado la existencia de un «Consejo Directivo paralelo». Este grupo, que opera desde hace dos meses, busca tomar el control de la entidad mediante acciones que Brizuela califica de arbitrarias.

Brizuela detalló que un conjunto de profesionales, entre los que se encuentran Hernán Bianchi, Luis Terán, Jorge Bordón, Lucía Ascoeta y María Elena Sarmiento, está tomando decisiones administrativas sin la debida autorización de las autoridades legalmente constituidas. La presidenta advirtió que esta situación pone en riesgo la institucionalidad del colegio y el ejercicio de la profesión farmacéutica, subrayando que la legitimidad debe derivar de elecciones transparentes, tal como estipula la Ley Provincial N° 7719.

Ante la gravedad de la situación, se ha solicitado la intervención de la Justicia para restablecer el orden institucional. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido respuesta por parte de los organismos judiciales competentes. Brizuela instó a una solución que salvaguarde los derechos de los profesionales y la integridad del Colegio, que se mantiene a la expectativa de novedades judiciales antes de la asamblea cuestionada.