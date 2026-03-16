Docentes de la UTN realizan paro por una semana: reclaman mayores fondos para educación

La situación salarial en el sector educativo es crítica, según Pedro Rearte, secretario general de FAGDUT, quien advirtió sobre la posibilidad de extender la medida de fuerza por tiempo indeterminado debido a la falta de respuestas del Gobierno. Esta decisión se produce en el marco de un fuerte ajuste presupuestario y tras la aprobación, veto y ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Congreso.
Los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) iniciaron una huelga de siete días, con un masivo 80% de apoyo en las 32 regionales del país donde está presente el gremio. Rearte criticó la oferta oficial de un 12% de aumento, que queda muy por debajo del 53% que corresponde por ley. La crisis económica ha llevado a muchos trabajadores a solicitar préstamos, generando un panorama desolador.
El presupuesto universitario ha sufrido un recorte significativo, pasando del 1,5% al 0,5% del PBI, lo que no solo afecta los salarios, sino también la estabilidad de las prestaciones de salud. Rearte afirmó que la obra social enfrenta problemas graves debido a la caída de los sueldos. Si no se logra una recomposición real, el conflicto podría intensificarse, incluyendo la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado en la UTN.