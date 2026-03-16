Docentes de la UTN realizan paro por una semana: reclaman mayores fondos para educación

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La situación salarial en el sector educativo es crítica, según Pedro Rearte, secretario general de FAGDUT, quien advirtió sobre la posibilidad de extender la medida de fuerza por tiempo indeterminado debido a la falta de respuestas del Gobierno. Esta decisión se produce en el marco de un fuerte ajuste presupuestario y tras la aprobación, veto y ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Congreso.

Los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) iniciaron una huelga de siete días, con un masivo 80% de apoyo en las 32 regionales del país donde está presente el gremio. Rearte criticó la oferta oficial de un 12% de aumento, que queda muy por debajo del 53% que corresponde por ley. La crisis económica ha llevado a muchos trabajadores a solicitar préstamos, generando un panorama desolador.

El presupuesto universitario ha sufrido un recorte significativo, pasando del 1,5% al 0,5% del PBI, lo que no solo afecta los salarios, sino también la estabilidad de las prestaciones de salud. Rearte afirmó que la obra social enfrenta problemas graves debido a la caída de los sueldos. Si no se logra una recomposición real, el conflicto podría intensificarse, incluyendo la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado en la UTN.