El Senado evalúa 30 pliegos de jueces enviados por el Gobierno nacional

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El Gobierno nacional ha enviado al Senado de la Nación un listado de 30 nuevos pliegos de jueces con el objetivo de fortalecer el Poder Judicial. Esta propuesta busca cubrir diferentes fueros federales y del interior del país, incluyendo a candidatos que están próximos a jubilarse, para quienes se solicita su continuidad por cinco años más.

La nómina incluye jueces, fiscales y defensores públicos que serán destinados a diversas jurisdicciones, abarcando localidades como La Rioja, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Río Negro y Santiago del Estero. Entre los postulantes destacados se encuentran Fernando Carlos Damián Pascual y Javier Rodrigo Pereyra, quienes aspiran a juzgados en la Capital Federal.

Además, se proponen varias designaciones en tribunales orales, como la de Bernardo María Rodríguez Palma para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires. Otras candidaturas notables incluyen a Alicia Isabel Braghini y Matilde Evangelina Ballerini en distintas cámaras federales en la Capital Federal. También se incluyen defensores públicos y fiscales, entre ellos Germán Luis Artola y Pedro Mariano Rebollo.