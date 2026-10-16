Estudiantes y docentes de La Rioja exigen aumento de financiamiento y salarios en la marcha masiva

La comunidad educativa de la UNLaR y UTN se movilizó en la Plaza 25 de Mayo, exigiendo un presupuesto acorde a la inflación y mejoras en becas y salarios. La marcha, parte de la Quinta Marcha Federal Universitaria, denuncia el ajuste presupuestario que afecta la educación pública en La Rioja.

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En la jornada de hoy, la comunidad educativa de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se reunió en el centro de la capital provincial para llevar a cabo una manifestación en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria. Docentes, estudiantes y autoridades exigieron la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el mantenimiento de la educación gratuita.

Los manifestantes se concentraron en la Plaza 25 de Mayo, donde plantearon diversas demandas, incluyendo la necesidad de un presupuesto que se ajuste a la inflación y que garantice el funcionamiento de las instituciones. Además, solicitaron una actualización de los salarios de los trabajadores educativos, destacando el deterioro del poder adquisitivo.

Otro punto central del reclamo fue la denuncia sobre el monto insuficiente de las becas estudiantiles, algunas fijadas en $35.000, así como la paralización de proyectos de investigación. La movilización también se caracterizó por un fuerte tono político, con críticas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por su postura respecto al ajuste presupuestario nacional.

Dirigentes estudiantiles subrayaron que “la educación pública no es un gasto, es la principal herramienta de progreso para miles de familias en nuestra provincia.” La movilización contó con el respaldo de actores políticos y gremiales, quienes coincidieron en la defensa del presupuesto federal para la educación superior en la región.