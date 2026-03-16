Estudiantes y docentes de La Rioja se unen al paro por mejoras salariales

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Un paro de docentes universitarios se lleva a cabo con una adhesión cercana al 90%, afectando a las universidades públicas en todo el país, incluida La Rioja. Esta medida de fuerza, que se extenderá por una semana, se centra en la situación salarial y el financiamiento del sistema universitario, según informó Diego Morales del Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja (SIDIUNLAR).

Morales explicó que el conflicto persiste desde hace más de dos años, abarcando reclamos por salarios dignos y un presupuesto adecuado. A pesar de la aprobación de una ley destinada a mejorar el financiamiento universitario, esta fue vetada por el Gobierno nacional, lo que ha generado un clima de tensión y descontento entre los docentes. “La situación es muy dura y crítica”, afirmó Morales, quien también destacó que alrededor del 70% de los docentes perciben salarios inferiores a los $400.000.

El paro, que comenzó esta semana, se incluye en un plan de lucha nacional. Morales enfatizó que la protesta está dirigida al Gobierno nacional, señalando que la falta de respuesta a las demandas de los docentes es la causa principal del conflicto. Durante este tiempo, los docentes que participan en el paro no dictarán clases ni realizarán actividades académicas.