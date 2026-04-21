Gianinna Maradona se prepara para declarar en el juicio por la muerte de Diego en Buenos Aires

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se llevará a cabo este martes, donde se espera la declaración de Gianinna Maradona y un posible careo con el neurocirujano Leopoldo Luque. La sesión comenzará a las 10 y podría extenderse hasta las 17 o más, según fuentes judiciales.

Además de Gianinna, otros testigos como el comisario Lucas Farías, quien encontró a Maradona fallecido, y Lucas Rodrigo Borge, jefe de Policía en la zona norte, también comparecerán. Durante el primer debate, Borge describió la escena en la habitación de Maradona, mientras que Farías detalló su llegada tras un aviso sobre una descompensación.

La defensa de Luque ha indicado que podrían realizarse "careos" con los testigos para contradecir sus testimonios. Fuentes cercanas a los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren consideran que esta posibilidad es "probable". Luque, durante la segunda jornada, se defendió asegurando que Maradona no agonizó por tanto tiempo y que lo consideraba un amigo y un ídolo.