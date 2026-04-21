Martes, 21 de Abril 2026
Gianinna Maradona se prepara para declarar en el juicio por la muerte de Diego en Buenos Aires
Política

Gianinna Maradona se prepara para declarar en el juicio por la muerte de Diego en Buenos Aires

Gianinna Maradona y otros cuatro testigos declararán este martes en el juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona. La audiencia se extenderá hasta las 17 horas, con posibles careos entre testigos y el neurocirujano Leopoldo Luque. El desenlace de este juicio podría revelar detalles impactantes sobre las circunstancias de la muerte del ícono del fútbol argentino.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se llevará a cabo este martes, donde se espera la declaración de Gianinna Maradona y un posible careo con el neurocirujano Leopoldo Luque. La sesión comenzará a las 10 y podría extenderse hasta las 17 o más, según fuentes judiciales.

Además de Gianinna, otros testigos como el comisario Lucas Farías, quien encontró a Maradona fallecido, y Lucas Rodrigo Borge, jefe de Policía en la zona norte, también comparecerán. Durante el primer debate, Borge describió la escena en la habitación de Maradona, mientras que Farías detalló su llegada tras un aviso sobre una descompensación.

La defensa de Luque ha indicado que podrían realizarse "careos" con los testigos para contradecir sus testimonios. Fuentes cercanas a los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren consideran que esta posibilidad es "probable". Luque, durante la segunda jornada, se defendió asegurando que Maradona no agonizó por tanto tiempo y que lo consideraba un amigo y un ídolo.

Etiquetas: argentina juicio gianinna maradona diego maradona testigos política
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3221 articles →

Artículos relacionados

Protocolo escolar en La Rioja: un paso crucial para combatir la violencia en las aulas

Florencia López asume un rol clave en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Florencia López se incorpora al Jurado de Enjuiciamiento: nuevos desafíos en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar