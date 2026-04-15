Intendentes de La Rioja se unen para exigir obras al Gobierno nacional

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Más de un centenar de dirigentes y legisladores se reunieron en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM) en Buenos Aires para reclamar la reactivación de obras paralizadas y la transferencia de fondos adeudados por el Gobierno nacional. En este encuentro, participó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, junto a otros funcionarios como Carlos Bianco y Gabriel Katopodis.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resaltó la creciente dificultad que enfrenta la población, señalando que el Gobierno nacional no está cumpliendo con sus obligaciones. Kicillof describió la situación como una “verdadera catástrofe social, productiva, laboral y económica para las familias argentinas”. Además, subrayó la importancia del apoyo local en cada barrio.

Durante el encuentro, se entregó un petitorio al Ministerio de Economía que incluye la reactivación de la obra pública y un llamado a frenar los recortes de fondos nacionales. Quintela también enfatizó la necesidad de diseñar un proyecto de país que represente a la ciudadanía, afirmando que el peronismo debe ser la columna vertebral de un frente unido.

Por su parte, el presidente de la FAM, Fernando Espinoza, destacó la cercanía que los intendentes tienen con su comunidad, enfatizando su rol en la asistencia y el acompañamiento a los vecinos en estos tiempos difíciles.