Lunes, 13 de Abril 2026
Jorge Maza toma posesión para liderar políticas de desarrollo en La Rioja
Política

Jorge Maza toma posesión para liderar políticas de desarrollo en La Rioja

Jorge Maza asumió como secretario de Políticas Regionales en La Rioja, con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo adaptado a las particularidades de cada región. La nueva estructura buscará potenciar sectores clave como el olivícola y vitivinícola, en un contexto económico desafiante. Se espera un enfoque estratégico que fomente la inversión y genere empleo, mejorando así la calidad de vida en la provincia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El gobernador Ricardo Quintela designó a Jorge Maza como nuevo titular de la Secretaría de Políticas Regionales, un organismo clave para fomentar el desarrollo productivo en La Rioja. Durante la ceremonia de asunción, Quintela resaltó la diversidad de realidades en la provincia, lo que requiere políticas adaptadas a las características de cada región.

El mandatario subrayó la importancia de implementar políticas específicas que atiendan las necesidades de sectores estratégicos, como el olivícola, vitivinícola y nogalero, así como nuevas producciones emergentes como el pistacho. En el contexto económico nacional complicado, Quintela enfatizó la necesidad de apoyar a las empresas locales para estimular su crecimiento.

La nueva Secretaría tiene como objetivo generar condiciones propicias para la actividad económica y atraer inversiones, un desafío relevante en el actual escenario. Además, se busca establecer un enfoque proactivo para el desarrollo sostenible de La Rioja, superando la improvisación y planteando una planificación estratégica a largo plazo.

Maza tendrá la misión de fortalecer la conexión entre el Gobierno provincial y el sector privado, promoviendo un diálogo que favorezca el crecimiento y la colaboración. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de un desarrollo integral de los diversos sectores productivos.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela jorge maza política provincial desarrollo productivo sector privado
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3012 articles →

Artículos relacionados

Intendentes exigen al Ministerio de Economía la liberación de fondos retenidos

Quintela reestructura su gabinete: entran tres nuevos secretarios en la provincia

Carlos Machicote, nuevo Secretario de Asuntos Institucionales, promete cambios en la gestión local
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar