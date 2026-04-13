Jorge Maza toma posesión para liderar políticas de desarrollo en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela designó a Jorge Maza como nuevo titular de la Secretaría de Políticas Regionales, un organismo clave para fomentar el desarrollo productivo en La Rioja. Durante la ceremonia de asunción, Quintela resaltó la diversidad de realidades en la provincia, lo que requiere políticas adaptadas a las características de cada región.

El mandatario subrayó la importancia de implementar políticas específicas que atiendan las necesidades de sectores estratégicos, como el olivícola, vitivinícola y nogalero, así como nuevas producciones emergentes como el pistacho. En el contexto económico nacional complicado, Quintela enfatizó la necesidad de apoyar a las empresas locales para estimular su crecimiento.

La nueva Secretaría tiene como objetivo generar condiciones propicias para la actividad económica y atraer inversiones, un desafío relevante en el actual escenario. Además, se busca establecer un enfoque proactivo para el desarrollo sostenible de La Rioja, superando la improvisación y planteando una planificación estratégica a largo plazo.

Maza tendrá la misión de fortalecer la conexión entre el Gobierno provincial y el sector privado, promoviendo un diálogo que favorezca el crecimiento y la colaboración. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de un desarrollo integral de los diversos sectores productivos.