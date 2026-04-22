Karina Becerra tomará posesión como presidenta del Consejo de la Magistratura en mayo

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El 20 de mayo, la Magistratura de La Rioja vivirá un evento significativo con la asunción del nuevo presidente, marcando el fin del mandato de Claudio Saúl. Este cambio se produce en un contexto de renovación judicial, tras un exhaustivo proceso de selección de jueces que incluyó exámenes de antecedentes y la aprobación del pliego en la Legislatura.

Ayer, se tomó juramento a tres jueces y un fiscal, lo que refleja los esfuerzos realizados para mejorar la competencia del cuerpo judicial. Según una jueza, la incorporación de jueces permanentes es esencial para garantizar una justicia más ágil y sin demoras, evitando las complicaciones que surgen de las transiciones temporales.

Además, se ha establecido una escuela judicial para capacitar a los nuevos magistrados, asegurando que estén preparados para los retos futuros. La participación activa de las universidades en este proceso se considera fundamental para enriquecer la formación y el debate sobre el sistema judicial.

La asunción del nuevo presidente del Consejo no solo implica un cambio de liderazgo, sino que también representa una oportunidad para avanzar hacia una justicia más accesible y efectiva para todos los ciudadanos de La Rioja.