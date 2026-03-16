Kicillof fortalece su liderazgo en la provincia de Buenos Aires con 10 victorias municipales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En las internas del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Buenos Aires, **Axel Kicillof** logró la victoria en **10 municipios**, mientras que **La Cámpora** solo obtuvo el control de **4**. Este proceso electoral se llevó a cabo en **16 localidades**, donde no se replicó el acuerdo provincial que apoyaba a Kicillof como sucesor de **Máximo Kirchner** al frente del partido.

Los resultados comenzaron a conocerse al finalizar el conteo de votos. Desde el **Movimiento Derecho al Futuro** (MDF), se celebró el triunfo en localidades como **Morón**, **San Nicolás** y **Balcarce**. La Cámpora destacó su victoria en **Mar del Plata**, donde **Daniel Di Bartolo** superó a **Adriana Donzelli** del MDF.

En **Morón**, el actual intendente **Lucas Ghi** se enfrentó a **Martín Sabbatella**, y en **Tres de Febrero**, **Juan Debandi** venció a **Alejandro Collia**. En **Zárate**, **Leandro Matilla** mantuvo su puesto, mientras que en **Tigre**, la Cámara Electoral validó la exclusión de la lista del intendente **Julio Zamora**, proclamando a **Luis Samyn Ducó**.

Kicillof debía asumir formalmente la conducción del PJ provincial, pero el resultado de estas internas postergará su trámite. Se anticipa que convocará a una reunión del Consejo tras su asunción.