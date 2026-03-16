Lunes, 16 de Marzo 2026
Kicillof fortalece su liderazgo en la provincia de Buenos Aires con 10 victorias municipales
Política

Kicillof fortalece su liderazgo en la provincia de Buenos Aires con 10 victorias municipales

Axel Kicillof triunfó en 10 de los 16 municipios en las internas del PJ bonaerense, consolidando su liderazgo en el peronismo, mientras La Cámpora solo ganó en 4. Este resultado podría influir en la futura dirección del partido.

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En las internas del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Buenos Aires, **Axel Kicillof** logró la victoria en **10 municipios**, mientras que **La Cámpora** solo obtuvo el control de **4**. Este proceso electoral se llevó a cabo en **16 localidades**, donde no se replicó el acuerdo provincial que apoyaba a Kicillof como sucesor de **Máximo Kirchner** al frente del partido.

Los resultados comenzaron a conocerse al finalizar el conteo de votos. Desde el **Movimiento Derecho al Futuro** (MDF), se celebró el triunfo en localidades como **Morón**, **San Nicolás** y **Balcarce**. La Cámpora destacó su victoria en **Mar del Plata**, donde **Daniel Di Bartolo** superó a **Adriana Donzelli** del MDF.

En **Morón**, el actual intendente **Lucas Ghi** se enfrentó a **Martín Sabbatella**, y en **Tres de Febrero**, **Juan Debandi** venció a **Alejandro Collia**. En **Zárate**, **Leandro Matilla** mantuvo su puesto, mientras que en **Tigre**, la Cámara Electoral validó la exclusión de la lista del intendente **Julio Zamora**, proclamando a **Luis Samyn Ducó**.

Kicillof debía asumir formalmente la conducción del PJ provincial, pero el resultado de estas internas postergará su trámite. Se anticipa que convocará a una reunión del Consejo tras su asunción.

Etiquetas: argentina partido justicialista internas política kicillof la cámpora
TL;DR

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