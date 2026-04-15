Jueves, 16 de Abril 2026
La fiscal Carmona denuncia irregularidades en el concurso judicial de Córdoba
Política

La fiscal Carmona denuncia irregularidades en el concurso judicial de Córdoba

La fiscal federal María Virginia Carmona denunció su exclusión del concurso para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba, a pesar de haber obtenido el primer lugar en la evaluación. Su caso resalta un debate sobre la transparencia en la selección de magistrados, en medio de reformas propuestas por la Corte Suprema para reducir la discrecionalidad política en estos procesos.

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La fiscal federal de La Rioja, María Virginia Carmona, cuestionó su exclusión del concurso para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba. A pesar de haber obtenido el primer lugar en el examen de oposición anónimo y en la evaluación de antecedentes, fue relegada a la lista complementaria tras la entrevista personal, donde el Consejo de la Magistratura decidió bajarle 41 puntos sin una fundamentación adecuada, según su denuncia.

En este contexto, Carmona expresó sus preocupaciones sobre la falta de transparencia en el proceso de selección de magistrados, buscando preservar la confianza en el sistema. Su petición de que se reconsiderara su situación no fue atendida, ya que el dictamen de mayoría prevaleció con 13 votos a favor.

Este caso surge en un momento crítico para la selección de magistrados, ya que la Corte Suprema está promoviendo un nuevo reglamento que busca reducir la discrecionalidad política en las entrevistas. Este reglamento sugiere limitar el puntaje en las entrevistas, implementar anonimato absoluto y realizar concursos antes de que se produzcan vacantes, con el fin de evitar que el proceso esté influenciado por coyunturas políticas.

Etiquetas: la rioja maría virginia carmona tribunal oral en lo criminal consejo de la magistratura política justicia
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