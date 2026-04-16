Jueves, 16 de Abril 2026
La Justicia frena el proyecto minero Josemaría en La Rioja por un mes
Política

La Justicia frena el proyecto minero Josemaría en La Rioja por un mes

La Justicia de La Rioja ordenó el cese de actividades de Vicuña S.A. por 30 días debido a la falta de informes de impacto ambiental. Esta medida afecta el proyecto minero Josemaría, con una inversión de 16.000 millones de dólares, resaltando la importancia de cumplir con normativas locales. Las implicancias de esta decisión podrían influir en el futuro de la minería en la región.

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La Justicia riojana ha decidido suspender las operaciones de la empresa Vicuña S.A. por un período de 30 días debido a la falta de informes de impacto ambiental. Esta medida responde a inquietudes sobre el desarrollo minero Josemaría, que aunque se ubica en San Juan, afecta directamente a La Rioja por su proximidad.

La jueza María Greta Decker emitió una resolución que prohíbe cualquier actividad relacionada con el proyecto en territorio riojano, incluyendo el cierre de caminos utilizados por la empresa. El secretario de Ambiente, Santiago Azulay, destacó que esta decisión es una respuesta a reclamos administrativos que no fueron atendidos, enfatizando la importancia de respetar las normativas ambientales locales.

A pesar de que el proyecto tiene una inversión estimada de 16.000 millones de dólares, Azulay subrayó que la magnitud de la inversión no exime a la empresa de cumplir con las regulaciones ambientales pertinentes. El expediente N° 45.863 establece un precedente en la gestión de proyectos interprovinciales, subrayando que las actividades mineras deben ajustarse a las exigencias ambientales de cada jurisdicción.

Etiquetas: la rioja vicuña s.a. medio ambiente minería san juan desarrollo económico
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