La Libertad Avanza impulsa Boleta Única Papel: ¿cambio en el sistema electoral riojano?

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La diputada provincial por Capital, Andrea Juárez, presentó un proyecto para implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en La Rioja, con miras a su utilización en las elecciones de 2027. Este anuncio se da en un momento crucial, ya que la Cámara de Diputados de La Rioja se encuentra preparando la agenda legislativa para el próximo año, donde se definirán las normas electorales para los comicios generales.

El objetivo del proyecto es simplificar el proceso electoral, permitiendo que los votantes elijan candidatos de diferentes partidos en una única boleta, a diferencia del sistema anterior que dificultaba esta opción. Juárez subrayó que esta iniciativa no es nueva, ya que su predecesor, Martín Menem, había propuesto algo similar anteriormente.

Además, la diputada manifestó su deseo de que el proyecto reciba apoyo, a pesar de la influencia del oficialismo en la cámara. Resaltó la necesidad de que la ciudadanía se involucre activamente en la política y no solo en el acto de votar, enfatizando que los legisladores deben representar las necesidades de la sociedad en su trabajo.