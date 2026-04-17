Viernes, 17 de Abril 2026
La nueva Ley del Consejo de la Magistratura genera expectativas en el ámbito judicial riojano
Política

La nueva Ley del Consejo de la Magistratura genera expectativas en el ámbito judicial riojano

Los diputados aprobaron una nueva ley del Consejo de la Magistratura, que moderniza su funcionamiento y establece mandatos de tres años para los consejeros. Además, se incluirá un representante académico de la Universidad Nacional de Chilecito y la Universidad Nacional de La Rioja. La creación de la Escuela de la Magistratura será clave para validar y capacitar a jueces y fiscales.

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La nueva ley del Consejo de la Magistratura fue aprobada por la legislatura provincial, adaptando su funcionamiento a la nueva Constitución. En esta sesión, se validó la nómina para ocupar cargos de jueces en las circunscripciones de Capital, Chilecito y Chamical, y se derogó la norma N° 8450.

La reunión, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera, comenzó a las 11.30 horas con el izamiento de las banderas. Durante el debate, el diputado Federico Sbiroli detalló que la ley moderniza la integración y duración de los cargos, estableciendo mandatos de tres años para los 11 consejeros, con renovaciones parciales.

Por primera vez, se incluirá un representante del ámbito académico, que corresponderá inicialmente a la Universidad Nacional de Chilecito. Además, se reorganizan las comisiones internas y se establecen procesos más claros en la selección de jueces. El legislador resaltó la creación de la Escuela de la Magistratura, que se encargará de validar a jueces y fiscales, así como de capacitar a futuros aspirantes.

El presidente del Bloque Justicialista, Cristian Pérez, destacó el esfuerzo realizado en casi un año de trabajo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Además, se manifestó el repudio a los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional, donde de cuatro operadores en Chamical, solo uno mantiene su puesto.

Etiquetas: la rioja consejo de la magistratura política provincial universidades chamical chilecito
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