La nueva Ley del Consejo de la Magistratura genera expectativas en el ámbito judicial riojano

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La nueva ley del Consejo de la Magistratura fue aprobada por la legislatura provincial, adaptando su funcionamiento a la nueva Constitución. En esta sesión, se validó la nómina para ocupar cargos de jueces en las circunscripciones de Capital, Chilecito y Chamical, y se derogó la norma N° 8450.

La reunión, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera, comenzó a las 11.30 horas con el izamiento de las banderas. Durante el debate, el diputado Federico Sbiroli detalló que la ley moderniza la integración y duración de los cargos, estableciendo mandatos de tres años para los 11 consejeros, con renovaciones parciales.

Por primera vez, se incluirá un representante del ámbito académico, que corresponderá inicialmente a la Universidad Nacional de Chilecito. Además, se reorganizan las comisiones internas y se establecen procesos más claros en la selección de jueces. El legislador resaltó la creación de la Escuela de la Magistratura, que se encargará de validar a jueces y fiscales, así como de capacitar a futuros aspirantes.

El presidente del Bloque Justicialista, Cristian Pérez, destacó el esfuerzo realizado en casi un año de trabajo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Además, se manifestó el repudio a los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional, donde de cuatro operadores en Chamical, solo uno mantiene su puesto.