La Rioja pide responsabilidad en el uso de fondos nacionales tras críticas de Herrera a Menem

El Secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, advierte sobre la sostenibilidad de las políticas salariales en La Rioja tras la llegada de 154 mil millones de pesos. Aunque se prevén aumentos salariales para julio y agosto, la recaudación podría estabilizarse en montos inferiores debido a la inflación. La situación genera incertidumbre en la economía local.

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El Secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, se refirió a las declaraciones del diputado Martín Menem sobre la llegada de fondos nacionales a La Rioja, describiendo su discurso como una “verdad a medias”. La controversia se originó tras un video donde Menem celebraba el ingreso de 154 mil millones de pesos en mayo, un monto que Herrera reconoció, pero aclaró que es un “capítulo extraordinario” debido a picos estacionales en la recaudación nacional.

Herrera advirtió que de julio a diciembre se espera una estabilización de la recaudación en cifras inferiores, entre 110 mil y 115 mil millones de pesos, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad de las políticas salariales en un contexto inflacionario. También enfatizó la necesidad de manejar la información con responsabilidad y no mezclar cuestiones institucionales con políticas.

En cuanto a la política salarial, confirmó que se están evaluando incrementos para los empleados públicos en julio y agosto, que se liquidarían en pesos. Además, expresó su apoyo personal a la implementación de los “Chachos”, una cuasimoneda local, como un mecanismo para dinamizar el mercado interno, aunque aclaró que es una opinión personal y no oficial.