Manuel Adorni enfrenta acusaciones de deuda de 70 mil dólares por prestamistas en La Rioja

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La investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza tras las declaraciones de dos mujeres que le otorgaron un préstamo hipotecario privado para la compra de un departamento en Caballito. Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio confirmaron que el monto total del préstamo fue de 100.000 dólares en noviembre de 2024, con cuotas mensuales y un vencimiento final pactado para noviembre de este año.

Ambas testigos afirmaron que Adorni aún debe 70.000 dólares más intereses. El crédito, con una tasa del 11% anual, fue financiado por Molina con 85.000 dólares y Cancio con 15.000 dólares. La fiscalía, liderada por Gerardo Pollicita, investiga si las mujeres contaban con la capacidad económica para otorgar el préstamo y la procedencia de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias de Adorni.

La escribana Adriana Nechevenko negó la existencia de préstamos en efectivo y aseguró que las transacciones se realizaron de manera normal, sin irregularidades. Se espera que el miércoles 15 declaren otras dos acreedoras relacionadas con la compra de la misma propiedad. Además, el exfutbolista Hugo Morales declaró la semana pasada sobre su vínculo con el departamento en cuestión.