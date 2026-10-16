Viernes, 16 de Octubre 2026
Política

Miguel Ángel Zárate será el nuevo Fiscal General tras aprobación en Diputados

La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó la designación del Dr. Miguel Ángel Zárate como Fiscal General. Su gestión enfrentará retos en transparencia y credibilidad judicial. ¿Cómo impactará su liderazgo en la confianza ciudadana?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La designación del Dr. Miguel Ángel Zárate como titular del Ministerio Público Fiscal fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados de La Rioja en una sesión clave para la estructura judicial provincial. La nominación se originó a partir de una propuesta de la Función Ejecutiva Provincial.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Federico Sbiroli, presentó un dictamen favorable, destacando que Zárate cumple con los requisitos establecidos por la Constitución provincial. Legisladores como Rodríguez y Bordagaray expresaron su apoyo al nombramiento, resaltando la importancia de que la nueva gestión no solo se enfoque en el cumplimiento legal, sino también en fortalecer la independencia del sistema judicial y la transparencia institucional.

El bloque de La Libertad Avanza se abstuvo en la votación, evidenciando tensiones políticas locales y la necesidad de un consenso más amplio para modernizar el sistema judicial. Esta aprobación plantea interrogantes sobre la implementación de políticas de transparencia y la independencia judicial que se han prometido, en un contexto donde la confianza ciudadana es cada vez más crucial.

Etiquetas: la rioja ministerio público fiscal designación política provincial transparencia institucional independencia judicial
TL;DR

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