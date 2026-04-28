Milei asegura que la economía argentina está en recuperación durante su visita a La Rioja

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El presidente Javier Milei realizó un enfático discurso en la cena anual de la Fundación Libertad, donde defendió su programa económico y expresó su rechazo al reciente atentado contra Donald Trump. Durante su intervención, Milei advirtió sobre un aumento de la violencia política, señalando que es necesario detenerla desde sus inicios.

Milei enfatizó la importancia de la democracia, afirmando que quienes recurren a la violencia en lugar de aceptar la derrota en las urnas no son compatibles con este sistema. Además, reflexionó sobre los errores del liberalismo tras la caída del muro de Berlín, destacando que el marxismo ha trasladado la lucha de clases a nuevos debates sociales.

El mandatario también defendió las medidas de ajuste adoptadas por su gobierno, mencionando la eliminación de más de 24 impuestos y la implementación de leyes significativas, como la de modernización laboral y el acuerdo con la UE-Mercosur. Aseguró que su administración ha logrado sacar a 14 millones de personas de la pobreza y criticó la gestión del kirchnerismo, aludiendo a la herencia inflacionaria dejada por los exmandatarios.