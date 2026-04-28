Ministros provinciales se oponen a reforma laboral que impacta en La Rioja

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La cumbre liderada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió a ministros de Trabajo de varias provincias, incluyendo a Federico Bazán, ministro de Trabajo de La Rioja. El objetivo del encuentro fue unificar el reclamo contra la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo Nacional, que afecta los derechos de los trabajadores en un contexto de caída preocupante del empleo registrado.

Los funcionarios acordaron coordinar una acción conjunta de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, resaltando la necesidad de proteger las facultades provinciales en materia laboral. Esta reunión refleja la creciente inquietud por el desplome del empleo privado formal en La Rioja, donde la economía depende de sectores como la olivicultura y la vitivinicultura. Aunque no se presentaron cifras específicas de desempleo, el clima de preocupación es palpable.

Además, la cumbre destaca la sintonía política entre La Rioja y Buenos Aires en su resistencia a las medidas de ajuste nacional. La gestión de Ricardo Quintela ha tomado acciones destinadas a proteger los derechos laborales, en un esfuerzo conjunto con otras provincias para enfrentar los desafíos comunes que plantea la reforma laboral.