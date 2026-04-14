Nuevos funcionarios asumen en La Rioja: cambios en el Gabinete provincial

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Este lunes se llevó a cabo la jura de nuevos integrantes del gabinete provincial de La Rioja, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela. En este acto, se produjeron cambios significativos en áreas clave de la gestión, con la participación del exgobernador Ángel Eduardo Maza.

Entre los nuevos nombramientos, Jorge Machicote asumió como secretario de Relaciones Institucionales, Sylvia Gaitán, oriunda de Chilecito, fue designada secretaria de Gestión Departamental, y Jorge Maza quedó a cargo de la Secretaría de Políticas Regionales. Quintela enfatizó la importancia de ajustar los presupuestos de cada área, buscando optimizar recursos en un contexto económico desafiante.

El gobernador también subrayó la necesidad de generar un proyecto inclusivo que contemple a todos los argentinos, y resaltó la urgencia de fortalecer la planificación en la gestión pública. En este sentido, hizo hincapié en que es fundamental evitar la improvisación en la administración.

Finalmente, Quintela se refirió a los desafíos que enfrenta su administración en esta etapa, ya que transita el último tramo de su segundo mandato, y busca mejorar la respuesta a las demandas de la ciudadanía a través de estos cambios en su gabinete.